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В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»

В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»

2 октября в Бурятии состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Байкалу – чистые берега!», который был объявлен в июле этого года.В конкурсе соревновалось 9 поселений: «п. Усть-Баргузин», «Туркинское», «Выдринское», «Ранжуровское», «Оймурское», «Байкальское эвенкийское», «г. Северобайкальск», «Клюевское», «Гремячинское».

Силами почти 500 человек было очищено более 40 кв. км территорий сельских поселений, собрано более 600 куб. м мусора, половина которого сдана на вторичную переработку.

- Мы организовали этот конкурс чтобы привлечь внимание населения к проблеме сохранения экосистемы Байкала и за одно выявили наиболее деятельных органов МСУ в части организации сбора мусора и его сортировки, - прокомментировал министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев.

Решением комиссии победителем конкурса «Байкалу – чистые берега!» стало МО СП «Оймурское». В сельском поселении не только организованы акции с раздельным сбором мусора, но и еженедельно, в течение 2 летних месяцев, среди жителей сельского поселения проводились экоуроки по раздельному сбору мусора, по использованию водорослей в качестве удобрения. Также были сшиты и распространены экосумки, в продуктовых магазинах установлены ёмкости для сбора батареек с информацией о вредном воздействии на окружающую среду, а в селе Дулан открыт пункт приёма вторичного сырья.

Победителю конкурса вручен ЖК-телевизор. МО ГП «п. Усть-Баргузин», занявшее 2-е место, получило ноутбук. За 3-е место МО СП «Выдринское» был подарен принтер. Об этом сообщает пресс-служба минприроды РБ.
Бурятия конкурс мусор экология Байкал
 
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