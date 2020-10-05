Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»
2 октября в Бурятии состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Байкалу – чистые берега!», который был объявлен в июле этого года.В конкурсе соревновалось 9 поселений: «п. Усть-Баргузин», «Туркинское», «Выдринское», «Ранжуровское», «Оймурское», «Байкальское эвенкийское», «г. Северобайкальск», «Клюевское», «Гремячинское».
Силами почти 500 человек было очищено более 40 кв. км территорий сельских поселений, собрано более 600 куб. м мусора, половина которого сдана на вторичную переработку.
- Мы организовали этот конкурс чтобы привлечь внимание населения к проблеме сохранения экосистемы Байкала и за одно выявили наиболее деятельных органов МСУ в части организации сбора мусора и его сортировки, - прокомментировал министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев.
Решением комиссии победителем конкурса «Байкалу – чистые берега!» стало МО СП «Оймурское». В сельском поселении не только организованы акции с раздельным сбором мусора, но и еженедельно, в течение 2 летних месяцев, среди жителей сельского поселения проводились экоуроки по раздельному сбору мусора, по использованию водорослей в качестве удобрения. Также были сшиты и распространены экосумки, в продуктовых магазинах установлены ёмкости для сбора батареек с информацией о вредном воздействии на окружающую среду, а в селе Дулан открыт пункт приёма вторичного сырья.
Победителю конкурса вручен ЖК-телевизор. МО ГП «п. Усть-Баргузин», занявшее 2-е место, получило ноутбук. За 3-е место МО СП «Выдринское» был подарен принтер. Об этом сообщает пресс-служба минприроды РБ.
В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Теперь птица может снова вернуться на свободу
Межрегиональный конкурс методических разработок был посвящён 50-летию заповедника
Второй этап программы туристического кешбэка стартует 15 октября
Ранее, за экспертизой сельхозживотных приходилось ездить в Забайкалье
На новый способ перейдут этой зимой
Лучшие учителя получили премии за достижения в педагогической деятельности
Болезнь в основном распространяется внутри семей
Настоятель дацана рассказал об этом специальную притчу
Плазма используется для лечения больных коронавирусом
Лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра
Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра
Несмотря на высокую зарплату, не у всех есть желание работать с ковидными больными
Также население начнут лечить в новом военном медцентре
Жителям сотых кварталов сделали перерасчёт за горячую воду и отопление
В ближайшие дни в республике станет ещё холоднее