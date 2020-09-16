В Бурятии школьники высадили 80 ёлочек

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Ребята озеленили территорию возле школы



Лесники озеленяют районы Бурятии в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. В Мухоршибирском районе прошла посадка елей на территории Мухоршибирской школы №1. К акции присоединились учителя и ученики девятых классов.



Соблюдая технологию посадки саженцев, участники акции высадили 80 саженцев ёлочек.



- Ребята с азартом облагораживали пришкольную территорию. Парни выкапывали ямки, носили воду, а девочки высаживали кустики. В процессе посадки, мы рассказали школьникам об уходе за саженцами, - рассказал Александр Иванов работник Мухоршибирского лесхоза.





