Ребята озеленили территорию возле школы
Лесники озеленяют районы Бурятии в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. В Мухоршибирском районе прошла посадка елей на территории Мухоршибирской школы №1. К акции присоединились учителя и ученики девятых классов.
Соблюдая технологию посадки саженцев, участники акции высадили 80 саженцев ёлочек.
- Ребята с азартом облагораживали пришкольную территорию. Парни выкапывали ямки, носили воду, а девочки высаживали кустики. В процессе посадки, мы рассказали школьникам об уходе за саженцами, - рассказал Александр Иванов работник Мухоршибирского лесхоза.
В Бурятии школьники высадили 80 ёлочек
Общество, Фото:
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