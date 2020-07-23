После продажи гаджета мужчина вернулся и продолжил распитие алкоголя
19 июля в дежурную часть отдела полиции №2 по Улан-Удэ поступило сообщение о краже от 46-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что во время распития спиртного в компании обнаружил пропажу своего телефона.
Гаджет в момент прихода гостей он спрятал в ванной комнате, зная, что один из них ранее был судим. Однако хозяин жилища не учёл, что это заметил участник застолья. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Подозреваемый был задержан полицейскими по прибытию на место происшествия: продав мобильный на рынке, он вернулся в квартиру с новой порцией алкоголя.
Известно, что на счету злоумышленника судимости за имущественные и наркопреступления. Сам он подрабатывает грузчиком.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл и продал во время застолья телефон
Общество, Фото:
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