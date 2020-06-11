 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме

Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого он приготовил специальную программу в соцсетях

В Бурятии национальный музей приготовил специальную программу ко дню России. В этом году праздник впервые пройдёт в цифровом формате. Все желающие могут присоединиться к празднованию на страницах музея в соцсетях.

Музей истории Бурятии имени М.Н. Хангалова проведёт видеоэкскурсию по выставке «Великая Победа» — «Республика в годы Великой Отечественной войны…», а также онлайн-викторину в Stories в Instagram «Мы — граждане своей страны» (6+).

Сотрудники Новоселенгинского музея декабристов научат детей создавать аппликацию из бумаги «Флаг России» (0+).

Художественный музей имени Ц.С. Сампилова в Stories в Instagram проведёт познавательную онлайн-викторину «Великие русские художники» (6+).

Видеоролик от музея природы Бурятии «Символ тайги – символ России» расскажет про неофициальный символ России — медведя (6+).

Улан-Удэ поэтапно снимает ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса. Однако к проведению массовых мероприятий всё ещё сохраняются особые требования. За то время, пока горожане были вынуждены оставаться дома, национальный музей перевел свои лекции, мастер-классы, выставки, игры и экскурсии в онлайн-формат. Празднование Дня России продолжит эту традицию, сообщает пресс-служба музея.
национальный музей Бурятия день России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В селе на севере Бурятии строят новую котельную
В селе на севере Бурятии строят новую котельную
Общество, 11.06.2020
Более экономичная и экологичная котельная появится в селе Ангоя
В Забайкалье появятся граффити в честь Дня России
В Забайкалье появятся граффити в честь Дня России
Общество, 11.06.2020
К всероссийскому фестивалю присоединятся Чита, посёлки Балейского и Тунгокоченского районов
Открытие летних лагерей в Бурятии отложили на месяц
Открытие летних лагерей в Бурятии отложили на месяц
Общество, 11.06.2020
Решение принял 11 июня республиканский оперштаб
В Улан-Удэ открывается Этнографический музей
В Улан-Удэ открывается Этнографический музей
Общество, 11.06.2020
Вход на территорию музея без индивидуальных масок и перчаток запрещён
Т-34 и другая техника: Фоторепортаж с репетиции парада Победы в Улан-Удэ
Т-34 и другая техника: Фоторепортаж с репетиции парада Победы в Улан-Удэ
Общество, 11.06.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции на аэродроме Восточный
На Бурятию надвигается жара
На Бурятию надвигается жара
Общество, 11.06.2020
Уже через несколько дней ожидается +33
Агинчане испекли торт с триколором для медиков
Агинчане испекли торт с триколором для медиков
Общество, 11.06.2020
Десерт украсили триколором в честь Дня России
В Бурятии сельчане сами построили мост
В Бурятии сельчане сами построили мост
Общество, 11.06.2020
«Живут здесь настоящие мужчины, которые всё умеют делать своими руками», - рассказала глава села
Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня
Окинский район Бурятии завалило снегом в середине июня
Общество, 11.06.2020
В прошлый раз в горном районе снег выпал в мае
Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери
Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери
Общество, 11.06.2020
Мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жильё

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^