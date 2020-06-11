Для этого он приготовил специальную программу в соцсетях
В Бурятии национальный музей приготовил специальную программу ко дню России. В этом году праздник впервые пройдёт в цифровом формате. Все желающие могут присоединиться к празднованию на страницах музея в соцсетях.
Музей истории Бурятии имени М.Н. Хангалова проведёт видеоэкскурсию по выставке «Великая Победа» — «Республика в годы Великой Отечественной войны…», а также онлайн-викторину в Stories в Instagram «Мы — граждане своей страны» (6+).
Сотрудники Новоселенгинского музея декабристов научат детей создавать аппликацию из бумаги «Флаг России» (0+).
Художественный музей имени Ц.С. Сампилова в Stories в Instagram проведёт познавательную онлайн-викторину «Великие русские художники» (6+).
Видеоролик от музея природы Бурятии «Символ тайги – символ России» расскажет про неофициальный символ России — медведя (6+).
Улан-Удэ поэтапно снимает ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса. Однако к проведению массовых мероприятий всё ещё сохраняются особые требования. За то время, пока горожане были вынуждены оставаться дома, национальный музей перевел свои лекции, мастер-классы, выставки, игры и экскурсии в онлайн-формат. Празднование Дня России продолжит эту традицию, сообщает пресс-служба музея.
Нацмузей Бурятии проведёт день России в онлайн-режиме
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