Соревнование пройдёт в Гусиноозёрске
16 ноября в универсальном спортивном центре Гусиноозёрска состоится турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти бывшего главы Селенгинского района, почётного гражданина Нимы Дугаржаповича Бадмаева.
- В турнире примут участие сильнейшие команды районов Бурятии. Уже подтвердили свое участие спортсмены Кижингинского, Иволгинского, Кяхтинского и Окинского районов, а также команды ПФР Улан-Удэ, БГУ и команды Селенгинского района, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», Нима Бадмаев скончался на 60-м году жизни от инсульта в апреле 2011 года. Он бессменно возглавлял район с 1994 года.
В Бурятии состоится турнир по волейболу памяти главы района
Общество, Фото:
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