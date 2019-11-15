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В Бурятии состоится турнир по волейболу памяти главы района

В Бурятии состоится турнир по волейболу памяти главы района
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнование пройдёт в Гусиноозёрске

16 ноября в универсальном спортивном центре Гусиноозёрска состоится турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти бывшего главы Селенгинского района, почётного гражданина Нимы Дугаржаповича Бадмаева.

- В турнире примут участие сильнейшие команды районов Бурятии. Уже подтвердили свое участие спортсмены Кижингинского, Иволгинского, Кяхтинского и Окинского районов, а также команды ПФР Улан-Удэ, БГУ и команды Селенгинского района, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», Нима Бадмаев скончался на 60-м году жизни от инсульта в апреле 2011 года. Он бессменно возглавлял район с 1994 года.

спорт волейбол Селенгинский район
 
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