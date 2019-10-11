Также детей познакомили с историей казачества
В Тункинском районе Бурятии прокуратура совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних и общественной организацией «Станичное казачье общество» провели мероприятие по правовому просвещению в Горхонской средней школе.
- Встреча с учениками и педагогами прошла в форме беседы. Школьникам разъяснили понятия преступления и уголовной ответственности, рассказали об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, о назначении наказания несовершеннолетним, возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, детей познакомили с историей казачества в Тункинской долине, с культурой и традициями казаков. Обсудили правила поведения в обществе в духе уважения и почитания старшего поколения.
По словам организаторов, присутствующие с большим интересом слушали выступающих, задавали вопросы на интересующие их темы.
Школьникам Бурятии рассказали об уголовной ответственности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К празднику Цээжэ-Бургалтайского дацана возвели мандалу Арьябалы и проведут Жинсрэг
В том числе в полуфинал вышла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфиналов чемпионата мира в Улан-Удэ
Мужчину задержали во время сбора марихуаны в поле
Также детей познакомили с историей казачества
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике местами небольшой снег
В ноябре пройдёт лично-командный чемпионат РБ по вольной борьбе
Темой мероприятия станет предстоящее 75-летие Победы
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
У участников есть возможность дать названия безымянным скалам-останцам
В регионе также появится единый портал волонтёров
В командном зачёте осинцы забрали больше всех первых и вторых мест
В копилке спортсменки «золото» и «серебро» соревнований
Праздник будет посвящён Покрову Пресвятой Богородицы
Победу одержала Любовь Алексеева
Также она получила 2 путёвки на первенство России