Школьникам Бурятии рассказали об уголовной ответственности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Также детей познакомили с историей казачества



В Тункинском районе Бурятии прокуратура совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних и общественной организацией «Станичное казачье общество» провели мероприятие по правовому просвещению в Горхонской средней школе.



- Встреча с учениками и педагогами прошла в форме беседы. Школьникам разъяснили понятия преступления и уголовной ответственности, рассказали об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, о назначении наказания несовершеннолетним, возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, детей познакомили с историей казачества в Тункинской долине, с культурой и традициями казаков. Обсудили правила поведения в обществе в духе уважения и почитания старшего поколения.



По словам организаторов, присутствующие с большим интересом слушали выступающих, задавали вопросы на интересующие их темы.

