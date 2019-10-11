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В Улан-Удэ мокрый снег

В Улан-Удэ мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике местами небольшой снег

Ветер северо-западный 7-12, порывы до 18 м/с. Температура ночью 2-7, местами по северу 12-17 мороза, днём 0-5 тепла, местами по северу 3-8 мороза.

В Улан-Удэ небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 0-2 тепла.
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