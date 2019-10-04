«Бесстыжие»: В Улан-Удэ устроили откровенную фотосессию возле дацана

В буддийском центре «Ринпоче Багша» даже не смогли поверить в произошедшее



В паблике «Аноним 03» появилась возмутившая жителей Бурятии фотография, которая сделана возле буддийского центра «Ринпоче Багша», что на Лысой горе в Улан-Удэ. На снимке изображены девушки в купальниках, на спинах которых большие крылья белого цвета.



- А так можно? Дацан, - подписал снимок пользователи.



Подписчики активно высказывают своё негодование.



«Бесстыжие! Позор! Почему наш храм оскверняют?!», «Кто-нибудь видел, чтобы в православном храме или мечети такое вытворялось???», «Идите и фотайтесь в любом месте, кроме дацанов и храмов!», «На святом месте, с голыми жопами!!! Бессовестные! Что в людях совсем ничего святого не осталось?!», «Ямар беспардонно басагадууд» («Какие беспардонные девочки»), «Почему мне так стыдно за этих девушек? Абсолютное неуважение к святому месту, просто позор», - возмущаются пользователи.



В буддийском центре «Ринпоче Багша» «Байкал-Daily» сообщили, что лично не видели этой фотосессии. Здесь даже не смогли поверить в то, что такое можно было сделать возле дацана, предположив, что был фотомонтаж.



- У нас такое запрещено – в купальниках сниматься на фоне дацана. Скорее всего, это фотошоп, - прокомментировали в «Ринпоче Багша».



На момент публикации материала фотографию просмотрело 12 тысяч пользователей.

