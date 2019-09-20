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Бурятские шаманы «закроют небесные врата»

Бурятские шаманы «закроют небесные врата»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Шаманский осенний обряд поклонения проводится традиционно перед холодами

В разных регионах страны шаманы готовятся к осеннему обряду поклонения, который проводится традиционно перед холодами. Бурятия –одна из главных участниц этого события.

В воскресенье, 22 сентября в 11 часов на территории шаманского храма «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится ежегодный осенний тайлган (обряд), посвящённый закрытию небесных врат.

Осенний молебен закрытия небесных врат проводится традиционно перед холодами. Последователи шаманизма верят, что летом боги наиболее активны, а зимой они засыпают. Шаманы из «Тэнгэри» на обряде попросят небожителей о покровительстве.

- Когда Тэнгэри собирается ко сну, их предупреждают, что именно этот человек пришёл помолиться, чтобы во сне божества видели его. И именно в период сна, чтобы этот человек прожил до пробуждения, его жизнь была счастливой, чтобы этот человек не подвергался никаким негативным последствиям, - пояснил верховный шаман межрегионального центра шаманов «Хаан Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.

Согласно легенде, с неба спустились 13 сыновей и отправились в северную сторону. Считается, что на обряде эти божества войдут в тела 13 наиболее опытных шаманов и выскажут свои пожелания до весны.

В обряде примут участие шаманы из Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. Приготовления уже начались. В ритуале примут участие не только шаманы, но и все желающие.

В шаманском центре «Тэнгэри» поясняют, что желающие стать участниками церемонии «закрытия небесных врат» должны взять печенье, конфеты, молоко, чай, заваренный с молоком.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае на территории местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» на улице Барнаульская открылся первый в России шаманский храм.
шаманизм
 
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