Улан-удэнцы окунулись в историю Алтайского края



13 сентября в Бурятском театре драмы прошла премьера сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем». Проект был создан Алтайской филармонией вместе с известным композитором Эдуардом Артемьевым, известным широкому зрителю как автор музыки к фильмам Михалкова, Тарковского и Кончаловского.



Представить проект в Улан-Удэ вместе с артистами приехали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и директор Алтайской филармонии Елена Надточий. Планировалось, что на премьеру сюиты в Улан-Удэ приедет сам Эдуард Артемьев, но ему это не удалось. Вместо него прибыл сын композитора Артемий Артемьев.



- У Алтайской филармонии, в частности, у её директора Елены Леонидовны возникла идея создать Алтайский сказ. И они обратились к Эдуарду Николаевичу. Он заинтересовался этим проектом. Так возникла мультимедийная постановка симфонической сюиты, где задействованы музыка, чтецы, солисты, хор, видеоряд, который включает в себя картины художников, мультипликацию, жанровые сцены и документальные кадры, - рассказал Артемий Артемьев.



18 частей сюиты повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах и славных сынах. Эта история знакома и понятна каждому слушателю, ведь история Алтайского края во многом похожа и связана с регионами Сибири и Дальнего Востока, в том числе и с Бурятией.



Одна из интересных особенностей этого проекта – состав участников, который представляет уникальную «сборную солянку». Основу составляет симфонический оркестр Алтайской филармонии под руководством дирижера Дмитрия Лузина. В каждом городе к ним присоединяется местный хоровой коллектив.



В улан-Удэ это был хор колледжа искусств имени Чайковского. Сюда добавляется сопрано солистки из Барнаула Юлии Башкатовой, горловое пение, икили и комус солиста из Горно-Алтайска Виктора Малчинова и этнический вокал солистки Бурятской филармонии Дашимы Соктоевой.



- Мы с огромным трепетом ехали в Бурятию, потому что в нашем проекте принимает участие солистка вашей филармонии Дашима Соктоева. Я хочу сказать ей огромное спасибо. Вместе с композитором Эдуардом Артемьевым мы восхищаемся её талантом. И он просил лично передать ей огромную благодарность и восхищение. Тема этого проекта возникла благодаря этому вокалу Внутренней Монголии, который есть только здесь, – рассказал директор Алтайской филармонии Елена Надточий.



Дополнили концертную программу композиции из известных кинофильмов, музыку к которым написал Эдуард Артемьев – «Сибириада», «Несколько дней из жизни Обломова», «Свой среди чужих, чужой среди своих».



По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, реализация такого гастрольного проекта стала возможным благодаря грантовой поддержке правительства России.



- До этого наша большая творческая команда в составе почти 120 человек отработала в Кемерово , Красноярске Иркутске, Ангарске. И вот мы в Улан-Удэ и нам еще предстоит с эти проектом выступить в Чите,- поделилась Елена Безрукова.



По словам организаторов, улан-удэнскими слушателями проект был принят с большой теплотой. В конце вечера вышла Татьяна Бояркина – президент ассоциации краеведов Байкальского региона. Она выразила большую благодарность авторам этого проекта и его исполнителям, сообщает пресс-служба Бурятского филармонии.



