Горожанам покажут боевик, комедии и фэнтези
24 августа любителей кино приглашают присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт в России уже в четвёртый раз.
В этом году на «Ночи кино» покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании. Днём будет показан фильм с тифлокомментариями для слепых, слабовидящих и слабослышащих зрителей: 15:00 комедия «Выкрутасы».
Основная программа начнётся в 20:00.
20:00 Фэнтези «Домовой» (Россия, 2019 г.), фильм Евгения Бедарева
21:50 Боевик «Балканский рубеж» (Россия, 2019 г.), фильм Андрея Волгина
00:30 Комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018 г.), фильм Ильи Куликова.
Показы состоятся на 1 этаже в конференц-зал Национальной библиотеки Бурятии по адресу улица Ербанова 4.
Вход свободный. Количество мест ограничено.
Телефон для справок 8 (3012) 21-91-29.
Возрастной ценз: 16+
Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»
Общество, Фото:
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