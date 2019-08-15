Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»

Горожанам покажут боевик, комедии и фэнтези



24 августа любителей кино приглашают присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт в России уже в четвёртый раз.



В этом году на «Ночи кино» покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании. Днём будет показан фильм с тифлокомментариями для слепых, слабовидящих и слабослышащих зрителей: 15:00 комедия «Выкрутасы».



Основная программа начнётся в 20:00.



20:00 Фэнтези «Домовой» (Россия, 2019 г.), фильм Евгения Бедарева

21:50 Боевик «Балканский рубеж» (Россия, 2019 г.), фильм Андрея Волгина

00:30 Комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018 г.), фильм Ильи Куликова.



Показы состоятся на 1 этаже в конференц-зал Национальной библиотеки Бурятии по адресу улица Ербанова 4.



Вход свободный. Количество мест ограничено.



Телефон для справок 8 (3012) 21-91-29.





Возрастной ценз: 16+

