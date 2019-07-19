«Искандер» совершит боевой пуск в Забайкалье

Военнослужащие ракетного соединения в Забайкальском крае совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Цугол



После прибытия ракетчики обустроили полевой лагерь. Во время учений они выполнят боевой пуск из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Учение будет длиться до конца июля, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие будут совершенствовать мастерство в оборудовании позиций на неподготовленной местности, маскировке пусковых установок, развертывании полевых командных пунктов и организации системы управления.



Помимо этого, будут выполняться мероприятия по борьбе с беспилотниками «противника», как разведывательными, так и ударными.



Также будет отрабатываться оперативная смена позиционного района.



Особенностью данного учения станет выполнение практического пуска ракеты.





