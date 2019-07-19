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«Искандер» совершит боевой пуск в Забайкалье

«Искандер» совершит боевой пуск в Забайкалье
Общество, 
Военнослужащие ракетного соединения в Забайкальском крае совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Цугол

После прибытия ракетчики обустроили полевой лагерь. Во время учений они выполнят боевой пуск из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Учение будет длиться до конца июля, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Военнослужащие будут совершенствовать мастерство в оборудовании позиций на неподготовленной местности, маскировке пусковых установок, развертывании полевых командных пунктов и организации системы управления.

Помимо этого, будут выполняться мероприятия по борьбе с беспилотниками «противника», как разведывательными, так и ударными.

Также будет отрабатываться оперативная смена позиционного района.

Особенностью данного учения станет выполнение практического пуска ракеты.


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