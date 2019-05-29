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Малоимущим улан-удэнцам помогут собрать детей в школу

Малоимущим улан-удэнцам помогут собрать детей в школу
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявления об оказании единовременной материальной помощи принимаются с 1 июня по 30 июля

Малоимущим гражданам оказывается единовременная материальная помощь на каждого ребёнка-школьника. Помощь оказывается в рамках республиканской акции «Помогите детям собраться в школу!». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Заявления об оказании единовременной материальной помощи принимают органы социальной защиты населения с 1 июня по 30 июля.

По вопросам оформления единовременной материальной помощи необходимо обращаться в приёмные пункты клиентской службы управления социальной защиты населения по Улан-Удэ по адресам: ул. Октябрьская, 20а, ул. Терешковой, 28, пр. 50 лет Октября, 26Б.


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