Малоимущим улан-удэнцам помогут собрать детей в школу

Заявления об оказании единовременной материальной помощи принимаются с 1 июня по 30 июля



Малоимущим гражданам оказывается единовременная материальная помощь на каждого ребёнка-школьника. Помощь оказывается в рамках республиканской акции «Помогите детям собраться в школу!». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Заявления об оказании единовременной материальной помощи принимают органы социальной защиты населения с 1 июня по 30 июля.



По вопросам оформления единовременной материальной помощи необходимо обращаться в приёмные пункты клиентской службы управления социальной защиты населения по Улан-Удэ по адресам: ул. Октябрьская, 20а, ул. Терешковой, 28, пр. 50 лет Октября, 26Б.





