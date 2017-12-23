|
24 Декабря
23 Декабря
22 Декабря
11:10
09:50
Популярное
|
В Улан-Удэ прошёл конгресс молодых предпринимателей
Общество, 23.12.2017 08:20
Мероприятие посетили более 250 молодых бизнесменов
20 декабря на базе Республиканского бизнес-инкубатора состоялся конгресс молодых предпринимателей.
Молодые предприниматели обсудили насущные вопросы бизнеса, получили практические советы, как собрать команду единомышленников в свой бизнес. Они также узнали, что такое нетворкинг и как продавать с его помощью, получили бесплатные консультации и разобрались в нюансах привлечения партнеров и инвесторов вместе с успешными федеральными предпринимателями: Игорем Стояновым, Александрой Пожарской и Сергеем Брыковым.
- Молодым бизнесменам важно уметь строить отношения, договариваться, знакомиться с новыми людьми, особенно на таких мероприятиях, как этот конгресс. Сюда приходят заведомо заинтересованные в этом люди. Они смогут помочь вам – а вы поможете им. Нетворкинг - это 50% успеха предпринимательской деятельности, - рассказывает федеральный бизнес-тренер Александра Пожарская.
Нетворкинг был организован на нескольких площадках во время кофе-брейка. Здесь молодые бизнесмены могли узнать подробнее о бизнес-проектах участников программы, поиграть в уютной зоне отдыха с помощью предоставленной организаторами игротеки, сделать снимок на специально оборудованной площадке.
Отметим, что в течение дня все площадки мероприятия посетили более 250 молодых предпринимателей.
- Обычно, чтобы поучиться, спросить совета у экспертов такого уровня, услышать их мнение, нам приходилось выезжать в другие города: Иркутск, Новосибирск. А теперь, в рамках программы «Ты – предприниматель», они сами приехали к нам с огромным количеством нужной информации, - делится впечатлениями молодой предприниматель Екатерина Першина.
Завершился конгресс вручением наград победителям конкурса «Молодой предприниматель России», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 24.12.2017
24 декабря по республике сохранится неустойчивая погода, местами снег. Ветер северо-западный 5-10, днем местами порывы до 12-17 м/с, поземок
22 декабря на центральной площади посёлка Онохой прошёл гарнизонный развод сотрудников ОМВД России по Заиграевскому району, членов добровольных народных дружин, войск национальной гвардии, военной полиции и военной автоинспекции
Обезумевшие сосульки, сугробы снега и эвакуация Хурала. «Байкал-Dailу» нескучно расскажет об итогах недели
В преддверии новогодних праздников в Бурятии проходит сезонная профилактическая операции «Новый год»
Для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге сотрудники ГИБДД регулярно проводят занятия в дошкольных учреждениях
В мероприятиях приняли участие более 160 человек
Бал пройдёт уже сегодня
Мероприятие посетили более 250 молодых бизнесменов
Девушка вошла в топ европейского глянцевого издания «Модный дом»
По данным Бурятского гидрометцентра на дорогах города и республики снежные накаты, заносы
Эксперты предлагают новые методы решения проблемы и указывают на ошибки властей в логистике
Об этом рассказал руководитель Центра общественного мониторинга экологии и защиты леса ОНФ Бурятии, эколог и геолог Евгений Кислов
Для гостей включат граммофон и нальют чай из старинного самовара
Сибирские учёные приступили к испытаниям радиогелиографа для изучения солнечной атмосферы
22 декабря в Городском детском центре «Безопасное детство» прошло занятие на велотренажере
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...