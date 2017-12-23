В Улан-Удэ прошёл конгресс молодых предпринимателей



20 декабря на базе Республиканского бизнес-инкубатора состоялся конгресс молодых предпринимателей.



Молодые предприниматели обсудили насущные вопросы бизнеса, получили практические советы, как собрать команду единомышленников в свой бизнес. Они также узнали, что такое нетворкинг и как продавать с его помощью, получили бесплатные консультации и разобрались в нюансах привлечения партнеров и инвесторов вместе с успешными федеральными предпринимателями: Игорем Стояновым, Александрой Пожарской и Сергеем Брыковым.



- Молодым бизнесменам важно уметь строить отношения, договариваться, знакомиться с новыми людьми, особенно на таких мероприятиях, как этот конгресс. Сюда приходят заведомо заинтересованные в этом люди. Они смогут помочь вам – а вы поможете им. Нетворкинг - это 50% успеха предпринимательской деятельности, - рассказывает федеральный бизнес-тренер Александра Пожарская.



Нетворкинг был организован на нескольких площадках во время кофе-брейка. Здесь молодые бизнесмены могли узнать подробнее о бизнес-проектах участников программы, поиграть в уютной зоне отдыха с помощью предоставленной организаторами игротеки, сделать снимок на специально оборудованной площадке.



Отметим, что в течение дня все площадки мероприятия посетили более 250 молодых предпринимателей.



- Обычно, чтобы поучиться, спросить совета у экспертов такого уровня, услышать их мнение, нам приходилось выезжать в другие города: Иркутск, Новосибирск. А теперь, в рамках программы «Ты – предприниматель», они сами приехали к нам с огромным количеством нужной информации, - делится впечатлениями молодой предприниматель Екатерина Першина.



Завершился конгресс вручением наград победителям конкурса «Молодой предприниматель России», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

