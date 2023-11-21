Самая грандиозная стройка: В развитие центра столицы Бурятии вложат порядка 30 млрд рублей

Возможно, впервые в республике появятся платные или многоуровневые парковки



Через 10 лет центр Улан-Удэ изменится до неузнаваемости. В исторической части города обновят дома, соцобъекты, улицы и в целом всю инфраструктуру. Всё это стало возможным благодаря программе комплексного развития территорий (КТР), которая стартовала в этом году. По словам специалистов управления комплексного развития территорий Бурятии, финансовые вливания в реализацию всего проекта составят порядка 30 млрд руб.



Главный застройщик, который займётся развитием центральной части - компания из Москвы «Пик-Инвест», а если быть точнее, то её дочернее предприятие ООО СЗ«ПИК-Байкала». Только собственных средств в реализацию проекта фирма вложит порядка 18 млрд. Кроме этого, застройщику окажут меру господдержки в размере 5,6 млрд на переселение жителей из старых и аварийных домов. Уже заключен договор на 4,5 млрд на замену инженерной инфраструктуры. Стоимость строительства школы на 760 мест составит более одного млрд руб. Таким образом, в проект КРТ в общей сложности, будет вложено около 30 млрд руб.



- В планах также провести реконструкцию инженерных сетей. По всей улице Смолина проложат новую водопроводную трубу, а это значит, что с наступлением строительного сезона, в следующем году перекроют проезжую часть. Всю дорогу сразу перекрывать не будут, проезжую часть разобьют на участки. Кроме этого, по улице Каландрашвили будет протянута новая канализационная труба. Провести эту работу планируем в течение двух лет. Стоимость только этих работ оценивается в 4,5 миллиарда рублей, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



- Разработать проект планировки территории - это большой вызов для проектировщиков. Потому, что необходимо учесть все крупные объекты: Центральный стадион, театр «Байкал», национальный музей, межвузовский кампус, все эти объекты будут предусмотрены на большое количество посетителей. Поэтому нужно будет разработать хорошую транспортную схему. В проекте планировки мы определим, где будут парковочные места. Возможно, впервые в республике появятся платные или многоуровневые парковки, - добавил начальник управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.



Проект КРТ стартовал в этом году. Как уже сообщалось ранее, застроить планируют З5 гектаров в центре города. Это площадка от улицы Профсоюзная, вдоль Смолина и до улицы Кузнечная со стороны набережной.



