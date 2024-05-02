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В Улан-Удэ днём до +20 градусов

В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 мая по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём по юго-западу и Прибайкалью осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный ночью слабый, утром и днём до 7-12, по юго-западу и югу порывы до 13-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -8,-13, днём +15, +20, по юго-западу и югу до +25, по северу и побережью Байкала +6, +11.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +18, +20.

прогноз погоды

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