По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 мая по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём по юго-западу и Прибайкалью осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный ночью слабый, утром и днём до 7-12, по юго-западу и югу порывы до 13-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -8,-13, днём +15, +20, по юго-западу и югу до +25, по северу и побережью Байкала +6, +11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +18, +20.
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
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