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Житель Бурятии, спаливший дом со своими детьми, скончался

Житель Бурятии, спаливший дом со своими детьми, скончался
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он умер уже в больнице

В Бурятии скончался мужчина, который устроил страшный пожар в собственном доме в селе Поселье. В итоге погибли две его дочки, одной из которых было 6, а другой – 9 лет. Сам сельчанин и его супруга получили ожоги и отравление продуктами горения. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

- Их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позже мужчина скончался в лечебном учреждении, – рассказали в СУ СКР по Бурятии. – По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Расследование продолжится, пока по делу не будет установлена полная картина преступления и собраны все доказательства вины мужчины. 

Всего в семье пятеро детей. Трое в тот день были в медучреждении. Мать с отцом выпивали. После пьяный глава семейства разлил в жилье бензин.

Как сообщили «Байкал-Daily» накануне в пресс-службе МВД по Бурятии, семья на профилактическом учёте в ПДН не состояла. По данным группы «Иволга-инфо 24/7», у сельчанина 1988 года рождения были 70%-ные ожоги тела, у его 32-летней жены – 78%-ные.
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