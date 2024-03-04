Житель Бурятии, спаливший дом со своими детьми, скончался

Расследование продолжится, пока по делу не будет установлена полная картина преступления и собраны все доказательства вины мужчины.





Всего в семье пятеро детей. Трое в тот день были в медучреждении. Мать с отцом выпивали. После пьяный глава семейства разлил в жилье бензин.



Как сообщили «Байкал-Daily» накануне в пресс-службе МВД по Бурятии, семья на профилактическом учёте в ПДН не состояла. По данным группы «Иволга-инфо 24/7», у сельчанина 1988 года рождения были 70%-ные ожоги тела, у его 32-летней жены – 78%-ные.