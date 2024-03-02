02 марта

01 марта

Популярное

Житель Бурятии устроил пожар, в котором погибли его маленькие дочери

Житель Бурятии устроил пожар, в котором погибли его маленькие дочери
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трагедия произошла в пригородном селе Поселье

Вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии загорелся деревянный частный дом. В результате пожара от ожогов и отравления продуктами горения скончались две девочки, 6 и 9 лет. Их родителей с ожогами доставили в больницу.

Следователи предварительно установили, что пожар произошёл в результате поджога, который устроил глава семейства.

- По предварительным данным следствия, в сгоревшем доме проживала семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из которых на момент пожара находились в лечебном учреждении. 2 марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от отравления продуктами горения скончались две его несовершеннолетние дочери. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжёлом состоянии были госпитализированы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом» (п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас на месте происшествия производится комплекс следственных действий. Изъяты предметы и фрагменты конструкций для проведения пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина возгорания. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
пожар смерть убийство малолетнего

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
Происшествия, 02.03.2024
Виновниками стали нерадивые рабочие
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Происшествия, 02.03.2024
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
Происшествия, 02.03.2024
На месте работают следователи и следователи-криминалисты
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия, 02.03.2024
Под колёса поезда попали бабушка и внук
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Происшествия, 02.03.2024
Он ушёл из дома после ссоры с родителями
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Происшествия, 02.03.2024
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Происшествия, 01.03.2024
На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Происшествия, 01.03.2024
Из-за этого местные жители ударились в панику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^