Трагедия произошла в пригородном селе Поселье
Вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии загорелся деревянный частный дом. В результате пожара от ожогов и отравления продуктами горения скончались две девочки, 6 и 9 лет. Их родителей с ожогами доставили в больницу.
Следователи предварительно установили, что пожар произошёл в результате поджога, который устроил глава семейства.
- По предварительным данным следствия, в сгоревшем доме проживала семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из которых на момент пожара находились в лечебном учреждении. 2 марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от отравления продуктами горения скончались две его несовершеннолетние дочери. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжёлом состоянии были госпитализированы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом» (п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Сейчас на месте происшествия производится комплекс следственных действий. Изъяты предметы и фрагменты конструкций для проведения пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина возгорания. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Житель Бурятии устроил пожар, в котором погибли его маленькие дочери
Происшествия, Фото:
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