Житель Бурятии устроил пожар, в котором погибли его маленькие дочери

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Трагедия произошла в пригородном селе Поселье



Вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии загорелся деревянный частный дом. В результате пожара от ожогов и отравления продуктами горения скончались две девочки, 6 и 9 лет. Их родителей с ожогами доставили в больницу.



Следователи предварительно установили, что пожар произошёл в результате поджога, который устроил глава семейства.



- По предварительным данным следствия, в сгоревшем доме проживала семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из которых на момент пожара находились в лечебном учреждении. 2 марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от отравления продуктами горения скончались две его несовершеннолетние дочери. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжёлом состоянии были госпитализированы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом» (п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Сейчас на месте происшествия производится комплекс следственных действий. Изъяты предметы и фрагменты конструкций для проведения пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина возгорания. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

