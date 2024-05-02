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В Бурятии заработала горячая линия по клещевому энцефалиту

В Бурятии заработала горячая линия по клещевому энцефалиту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она будет работать до середины мая

В Бурятии работает с 30 апреля горячая линия по профилактике клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- В рамках горячей линии эпидемиологи ответят на вопросы о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, о том, что делать и куда обращаться в случае укуса клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща, а также расскажут об основных признаках болезни, и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, - отметили в пресс-службе.

Телефоны «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1218 и 1207) и 8 (3012) 41-65-75 (с 8:30 до 17:30 в будни).

Горячая линия будет работать до 13 мая.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами по данным на 30 апреля обратились 126 человек.

клещи горячая линия Роспотребнадзор

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