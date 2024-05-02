В Иркутской области собака напала на мальчика, который ехал на велосипеде

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено уголовное дело



В среду, 1 мая, в городе Тайшет на улице Маяковского собака укусила 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Родители тут же отвезли ребёнка в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.



По данному факту следственным отделом по городу Тайшету СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».



- Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержания безнадзорных животных, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.



