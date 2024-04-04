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Улан-удэнец убил сожительницу и инсценировал нападение

Улан-удэнец убил сожительницу и инсценировал нападение
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он нанёс женщине семь ударов ножом

В Улан-Удэ следователь завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы.

Преступление произошло ночью 16 января 2024 года. Установлено, что пьяная пара поссорилась, и мужчина нанёс кухонным ножом женщине не менее семи ударов. Женщина скончалась спустя некоторое время от колото-резаного ранения грудной клетки.

После чего мужчина попытался инсценировать, что якобы сам защищался от нападения.

«Мужчина с целью инсценировки якобы имевшего место агрессивного нападения со стороны своей сожительницы, нанёс ножом по межкомнатной двери несколько ударов, а также причинил самоповреждения с целью попытки избежать уголовной ответственности за совершённое преступление», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Недавно уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд. 
убийство

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