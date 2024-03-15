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В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар потушили за 11 минут

Поздно вечером 13 марта на улице Николая Петрова в Улан-Удэ загорелся частный дом. До прибытия пожарных двое жильцов дома самостоятельно эвакуировались, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил обшивку жилого строения и кровлю котельной. Существовала угроза распространения огня на мансардный этаж.

- Сотрудникам МЧС11 минут потребовалось для ликвидации очага на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.
пожар

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