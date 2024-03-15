В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар потушили за 11 минут



Поздно вечером 13 марта на улице Николая Петрова в Улан-Удэ загорелся частный дом. До прибытия пожарных двое жильцов дома самостоятельно эвакуировались, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



К моменту прибытия пожарных огонь охватил обшивку жилого строения и кровлю котельной. Существовала угроза распространения огня на мансардный этаж.



- Сотрудникам МЧС11 минут потребовалось для ликвидации очага на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в пресс-службе ведомства.



Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

