Пожар потушили за 11 минут
Поздно вечером 13 марта на улице Николая Петрова в Улан-Удэ загорелся частный дом. До прибытия пожарных двое жильцов дома самостоятельно эвакуировались, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
К моменту прибытия пожарных огонь охватил обшивку жилого строения и кровлю котельной. Существовала угроза распространения огня на мансардный этаж.
- Сотрудникам МЧС11 минут потребовалось для ликвидации очага на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.
В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, Фото:
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