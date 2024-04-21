21 апреля

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В Улан-Удэ мужчина под наркотиками бегал по проезжей части

В Улан-Удэ мужчина под наркотиками бегал по проезжей части
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Усмирять его пришлось правоохранителям

Случилось всё в столице Бурятии. Вечером 21 апреля на улице Терешковой заметили человека, который бегал прямо по проезжей части, мешая маршруткам и автомобилям.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Требования полицейских уйти с дороги мужчина проигнорировал. Пришлось применить физическую силу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, гражданин находился под действием наркотических веществ. 
ГИБДД дорога наркотики

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