В Бурятии застрелили главу села



В преступлении подозревают мужа женщины. По данным следствия, ночью между ними произошёл бытовой конфликт и мужчина выстрелил в супругу. Та скончалась на месте.



Злоумышленник же пытался свести счёты с жизнью. Сейчас он находится в лечебном учреждении.



- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, – отметили в следкоме.



Ранее в ряде местных telegram-каналов появилась информация, что в Тунке застрелили главу села. Погибшей было 40 лет. Она возглавляла сельскую администрацию с 2018 года.



Всё произошло в Тункинском районе в воскресенье, 21 апреля. В одном из домов в селе Тунка ранним утром обнаружили тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. В Тункинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).