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В Бурятии застрелили главу села

В Бурятии застрелили главу села
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В преступлении подозревают её супруга

Всё произошло в Тункинском районе в воскресенье, 21 апреля. В одном из домов в селе Тунка ранним утром обнаружили тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. В Тункинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).
 
В преступлении подозревают мужа женщины. По данным следствия, ночью между ними произошёл бытовой конфликт и мужчина выстрелил в супругу. Та скончалась на месте.
 
Злоумышленник  же пытался свести счёты с жизнью. Сейчас он находится в лечебном учреждении.
 
- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, – отметили в следкоме.

Ранее в ряде местных telegram-каналов появилась информация, что в Тунке застрелили главу села. Погибшей было 40 лет. Она возглавляла сельскую администрацию с 2018 года. 
убийство стрельба уголовное дело следственный комитет Тункинский район

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