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В Бурятии из-за коробки с деньгами в супермаркет приехала полиция

В Бурятии из-за коробки с деньгами в супермаркет приехала полиция
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
13 тысяч забыл в камере хранения 72-летний пенсионер

Этот инцидент произошёл днём 21 апреля в кабанском посёлке Селенгинск. В дежурную часть райотдела МВД поступило сообщение, что в камере хранения одного из продуктовых магазинов обнаружили бесхозную коробку с надписью.

На место отправились сотрудники полиции. В коробке обнаружили деньги – 13 тысяч рублей и две банковские карты, принадлежащие 72-летнему местному жителю.

Как выяснилось, сельчанин просто забыл своё имущество в ячейке. В коробке он хранил пенсионные сбережения. Правоохранители вернули мужчине деньги, а тот, в свою очередь, поблагодарил их. 

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