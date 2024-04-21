В Бурятии из-за коробки с деньгами в супермаркет приехала полиция

13 тысяч забыл в камере хранения 72-летний пенсионер
Этот инцидент произошёл днём 21 апреля в кабанском посёлке Селенгинск. В дежурную часть райотдела МВД поступило сообщение, что в камере хранения одного из продуктовых магазинов обнаружили бесхозную коробку с надписью.
На место отправились сотрудники полиции. В коробке обнаружили деньги – 13 тысяч рублей и две банковские карты, принадлежащие 72-летнему местному жителю.
Как выяснилось, сельчанин просто забыл своё имущество в ячейке. В коробке он хранил пенсионные сбережения. Правоохранители вернули мужчине деньги, а тот, в свою очередь, поблагодарил их.
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Происшествия, Фото:
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