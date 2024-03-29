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В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан

В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В настоящее время формируется её состав

В Иркутской области создана межведомственная комиссия по профессиональной ориентации граждан. Соответствующее постановление правительства региона подписал глава кабмина области Константин Зайцев.

Координационный орган создан в рамках исполнения требований федерального законодательства. В его задачи входит комплексное обсуждение и решение вопросов, связанных с проведением профессиональной ориентации граждан в Иркутской области. Комиссия будет обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности органов и организаций в этой сфере, согласовывать план мероприятий профориентации. Также в её обязанности входит мониторинг реализации плана, анализ и распространение опыта работы по проведению методических семинаров.

Положение о комиссии уже утверждено, формируется её состав. Министерство труда и занятости Иркутской области будет обеспечивать организационно-техническую поддержку деятельности комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область комиссия профессиональная ориентация

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