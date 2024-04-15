В Бурятии мошенники добрались до главы северного района





В Бурятии аферисты добрались до главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева. Неизвестные взломали его аккаунт в одном из мессенджеров, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».Сам Пухарев призвал не обращать внимания на свой фейк.- Прошу не реагировать на сообщения и звонки якобы от меня. Спасибо за понимание, – обратился он к землякам и жителям республики.