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В Бурятии мошенники добрались до главы северного района

В Бурятии мошенники добрались до главы северного района
Власть, 
Игорь Пухарев призвал никак не реагировать на свой клон

В Бурятии аферисты добрались до главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева. Неизвестные взломали его аккаунт в одном из мессенджеров, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

Сам Пухарев призвал не обращать внимания на свой фейк.

- Прошу не реагировать на сообщения и звонки якобы от меня. Спасибо за понимание, – обратился он к землякам и жителям республики.

В последние месяцы чиновники, а также руководители различных учреждений и ведомств всё чаще становятся жертвами мошенников, которые подделывают или взламывают их аккаунты, а потом пытаются развести на деньги ничего не подозревающих людей. Ранее злоумышленники создали виртуальный фейк и.о. директора улан-удэнского МУП «Водоканал» Сергея Иванова, спикера Народного Хурала Владимира Павлова, начальника ЗАГС Бурятии Анны Абзаевой, руководителя управления капстроительства Анатолия Урбанова и многих других чиновников. 



мошенничество мессенджеры Северо-Байкальский район

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