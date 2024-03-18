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Глава Бурятии: «Мы с вами сделали очень ответственное дело»

Глава Бурятии: «Мы с вами сделали очень ответственное дело»
Власть, 
Алексей Цыденов по итогам выборов обратился к землякам

18 марта глава Бурятии Алексей Цыденов записал видеообращение к жителям по итогам выборов президента:

В Бурятии Владимир Путин получил 87,96% голосов избирателей. За него проголосовали 436 208 человек.



В обращении Алексей Цыденов сказал:

«Уважаемые земляки! Вот и прошли три дня голосования на выборах президента нашей страны. Бурятия ещё раз показала, что мы сила, что в Бурятии живут умные, сильные, ответственные, неравнодушные люди.

У нас очень высокая явка – 73,7%. Явка показывает, что у нас люди все практически пришли, все – неравнодушные, за небольшим исключением. Результат у президента – 87,96%, практически 88% - за нашего президента Владимира Владимировича Путина.

Мы с вами сделали очень ответственное дело, мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь в тылу сплотились и все – ради них.

У нас впереди много планов, много работы. Я хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе участвовал в выборах. Хочу сказать спасибо волонтёрам, хочу сказать спасибо нашим ТОСам, которые на всех участках участвовали, артистам, всем неравнодушным креативным людям. Хочу сказать спасибо медицинским работникам, которые работали на этих участках. Всем. И, конечно, работникам избирательных участковых комиссий, ТИКов. Всех, кто вложили душу, труд в эти три дня концентрации максимальной ответственности для нашей страны, для нашей республики

Дорогие друзья, дорогие земляки, спасибо вам, мы всё сделали!»
выборы глава Бурятии Алексей Цыденов

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