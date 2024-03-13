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Глава и прокурор Бурятии решили вместе встречаться с бизнесменами

Глава и прокурор Бурятии решили вместе встречаться с бизнесменами
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Встречи будут проходить ежемесячно

12 марта на бизнес-форуме «Мой бизнес. Бурятия. Новая высота» (18+) прокурор республики Михаил Филичев рассказал об итогах работы надзорного ведомства. Также он анонсировал принятые решения, которые положительно отразятся на бизнес-сообществе, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Открывая бизнес-форум, глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил прокурора республики за его участие в открытом диалоге с бизнесом.

– В других субъектах прокуроры не приходят на такие встречи. Михаил Юрьевич Филичев выйдет и будет с вами общаться. Честно, я не видел нигде, чтобы прокурор региона выходил на сцену и напрямую общался с предпринимателями. Спасибо! – обратился Алексей Цыденов.

Прокуратура по поручению президента страны и Генерального прокурора России принимает комплексные меры по защите прав и законных интересов добросовестного бизнеса, сказал Михаил Филичев.

– Мы переформатировали свою работу так, чтобы вы имели возможность комфортно воплощать свои идеи, реализовывать свои планы, развивать экономику республики и экономику страны. Мы проанализировали предложения контрольно-надзорных органов по проведению плановых и внеплановых проверок. По итогам анализа мы исключили из планов более 80 процентов контрольно-надзорных мероприятий. На секунду, это свыше тысячи проверок, которые должны были пройти в ваших организациях и ваших предприятиях, – отметил прокурор республики.

Прокуратура проделала огромную работу по выплате долгов бизнесу со стороны государственных и муниципальных заказчиков. Михаил Филичев поблагодарил Агентство стратегических инициатив и лично руководителя представительства в ДФО Ольгу Курилову за эффективное взаимодействие. Рейтинги АСИ сегодня являются для прокуратуры надёжным ориентиром и индикатором эффективности принимаемых мер. Благодаря им выстраивается стратегия дальнейшей поддержки и защиты бизнеса.

Также Михаил Филичев анонсировал запуск горячей линии для предпринимателей. На электронной почте hotline@03.mailop.ru и по телефону 8 914 9 800 371 предприниматели Бурятии могут оставлять свои обращения.

– Мы ждём ваши обращения, ваши сигналы и ваши пожелания в модернизации работы прокуратуры и в целом контролёров органов государственной власти. Смею заверить, что каждое обращение будет рассмотрено, не снимется с контроля до момента фактического устранения нарушения закона и восстановления нарушенных прав, – подчеркнул прокурор.

Михаил Филичев и Алексей Цыденов приняли совместное решение о проведении личных встреч с предпринимателями. Они будут проходить ежемесячно. В ходе личного общения прокуратура и правительство намерены получить дополнительную информацию о сложностях, которые возникают у предпринимателей.

– Надеюсь, что такой эффективный диалог позволит нам более детально и глубоко изучить те проблемы, которые перед вами стоят. В системном диалоге с органами власти, контролёрами, общественными организациями и бизнес-сообществом мы сможем повысить инвестиционную привлекательность нашего родного региона и создать комфортные и безопасные условия для ведения бизнеса, – заключил Михаил Филичев.

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