В Бурятии росгвардейцы проверяют храмы в канун Рождества Христова

В канун праздника Рождества Христова личный состав управления Росгвардии по Бурятии во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.- Сегодня специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии проводят профилактические осмотры религиозных объектов Улан-Удэ и прилегающих к ним территорий, где соберутся прихожане для религиозных мероприятий, - сообщает пресс-служба ведомства.Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования.