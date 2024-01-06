В Бурятии росгвардейцы проверяют храмы в канун Рождества Христова

Взрывотехники проводят профилактические осмотры религиозных объектов
В канун праздника Рождества Христова личный состав управления Росгвардии по Бурятии во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
- Сегодня специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии проводят профилактические осмотры религиозных объектов Улан-Удэ и прилегающих к ним территорий, где соберутся прихожане для религиозных мероприятий, - сообщает пресс-служба ведомства.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования.
Взрывотехники проводят профилактические осмотры религиозных объектов
Горожане с удовольствием пользуются зимним гаджетом
Девочка стала третьим ребёнком в семье
Мужчина ехал в поезде с углём
Всё это время мужчина был на заработках в районе республики
Работа с населением проходит в праздничные дни
Также существенно выросло обслуживание грузовых самолётов
Яркие события культурной жизни Бурятии
Малышку назвали Кристиной
Наиболее суеверными оказались медсёстры
В Улан-Удэ ожидается до -20
Рита Бальхаева была почётным работником образования РФ
Неизвестный водитель сбил его и не оказал никакой помощи
Из них 18 попались на повторной нетрезвой езде
Общественники уже обратились в прокуратуру