07 февраля

06 февраля

Популярное

В Бурятии собираются создать научно-производственный центр беспилотников

В Бурятии собираются создать научно-производственный центр беспилотников
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Республику посетил спецпредставитель президента России Дмитрий Песков

Во вторник, 6 февраля, в Улан-Удэ прибыл с рабочим визитом специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Он провёл совещание по вопросу создания в республике научно-производственного центра в области беспилотных авиационных систем.

- В Бурятии ведётся разработка и производство беспилотных авиационных систем. Задействован блок наших предприятий и образовательных учреждений. Это авиазавод и авиационный техникум, приборостроительное объединение, ВСГУТУ, предприятие «Аэроком». Наши беспилотники уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медицинских лабораторий внутри республики. Проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны. Показали, что уже сделано, что авиакомплекс летает и выполняет задачи, Дмитрий Николаевич высоко оценил результаты работы. Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники – это новый мировой рынок, на котором в нашем 21 веке спрос будет только расти, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Дмитрий Песков в течение дня ознакомился с производством вертолётов, увидел возможности учебного класса по подготовке пилотов Улан-Удэнского авиационного завода, а также учебно-производственного комплекса по БПЛА и учебного класса по подготовке операторов в Улан-Удэнском авиационном техникуме.

Специальному представителю президента России презентовали производство композитных материалов и беспилотных летательных аппаратов «Буря-10». И продемонстрировали, как летает данный беспилотный летательный аппарат.

На Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении Дмитрию Пескову показали производство электродвигателей для беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия беспилотные летательные аппараты наука промышленность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголию экономически разделят на 6 регионов
Монголию экономически разделят на 6 регионов
Экономика, 06.02.2024
В стране определились с приоритетами регионального развития
Из Китая через Бурятию привезли 50 тонн сушёных овощей
Из Китая через Бурятию привезли 50 тонн сушёных овощей
Экономика, 06.02.2024
А ещё из КНР импортировали почти 2500 тонн зерна
В Бурятии следом за яйцами начал дорожать хлеб
В Бурятии следом за яйцами начал дорожать хлеб
Экономика, 06.02.2024
Рост цен на него возмутил жителей одного из районов республики
Задолженность по зарплате в Бурятии перевалила за два миллиона
Задолженность по зарплате в Бурятии перевалила за два миллиона
Экономика, 06.02.2024
Своих денег никак не могут дождаться сотрудники двух компаний
Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»
Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»
Экономика, 01.02.2024
Организация займётся распространением и развитием культуры верблюдоводства
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке
Экономика, 01.02.2024
Жильё в столице Бурятии обойдётся в шесть с лишним миллионов
Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма
Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма
Экономика, 31.01.2024

В плане создания инфраструктуры отдыха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^