В Бурятии собираются создать научно-производственный центр беспилотников

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Республику посетил спецпредставитель президента России Дмитрий Песков



Во вторник, 6 февраля, в Улан-Удэ прибыл с рабочим визитом специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Он провёл совещание по вопросу создания в республике научно-производственного центра в области беспилотных авиационных систем.



- В Бурятии ведётся разработка и производство беспилотных авиационных систем. Задействован блок наших предприятий и образовательных учреждений. Это авиазавод и авиационный техникум, приборостроительное объединение, ВСГУТУ, предприятие «Аэроком». Наши беспилотники уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медицинских лабораторий внутри республики. Проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны. Показали, что уже сделано, что авиакомплекс летает и выполняет задачи, Дмитрий Николаевич высоко оценил результаты работы. Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники – это новый мировой рынок, на котором в нашем 21 веке спрос будет только расти, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Дмитрий Песков в течение дня ознакомился с производством вертолётов, увидел возможности учебного класса по подготовке пилотов Улан-Удэнского авиационного завода, а также учебно-производственного комплекса по БПЛА и учебного класса по подготовке операторов в Улан-Удэнском авиационном техникуме.



Специальному представителю президента России презентовали производство композитных материалов и беспилотных летательных аппаратов «Буря-10». И продемонстрировали, как летает данный беспилотный летательный аппарат.



На Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении Дмитрию Пескову показали производство электродвигателей для беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



