08 апреля

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В Забайкалье легковушка вылетела на рельсы перед поездом

В Забайкалье легковушка вылетела на рельсы перед поездом
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Люди успели выскочить из машины

Ночью 7 апреля в Забайкальском крае на станции Амазар произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля с двумя пассажирами выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

- Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажиры покинули автомобиль до столкновения,- сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Движение по указанному участку пути восстановлено.

На место пришествия выехала следственная оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ДТП Забайкальский край

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