В Забайкалье легковушка вылетела на рельсы перед поездом





Ночью 7 апреля в Забайкальском крае на станции Амазар произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля с двумя пассажирами выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.- Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажиры покинули автомобиль до столкновения,- сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Движение по указанному участку пути восстановлено.На место пришествия выехала следственная оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте.Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.