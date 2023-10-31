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В прибрежном районе Бурятии стали пугающе часто пропадать люди

В прибрежном районе Бурятии стали пугающе часто пропадать люди
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они бесследно исчезают в лесах

В Кабанском районе Бурятии участились исчезновения людей в лесах. Об этом сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ОМВД. Местных жителей и приезжих призвали помнить о мерах предосторожности и сообщать близким, друзьям или соседям о своём маршруте и времени предполагаемого возвращения.

- Если вы вовремя не выйдете на связь, спасатели будут знать район поисков, – говорится в публикации. – Максимально зарядите мобильный телефон – даже там, где нет сотовой связи, доступен номер службы спасения «112».

А ещё отправляющимся в лес советуют запастись едой, водой и взять с собой необходимые медикаменты. Если вы всё-таки заблудились, не стоит паниковать – первым делом нужно вспомнить, откуда пришли и какие ориентиры есть поблизости. Лучше найти водоём, просеку, поляну или линию электропередач. Прислушайтесь к звукам. 

Разведите костёр на открытой местности. Не следует пытаться выбраться из леса в ночное время. Если есть возможность – позвоните в экстренные службы.

пропавшие без вести Лес

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