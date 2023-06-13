Сейчас идут поиски
В ночь на 12 июня в Улан-Удэ на реке Уда утонул 20-летний молодой человек. На данный момент идут поиски тела. Об инциденте «Байкал-Daily» рассказали родственники утонувшего.
- В час ночи трое ребят отдыхали. Наш парень нырнул в реку и не вынырнул. Его унесло течением. В этот же день звонили спасателям. Первый день поисков результатов не дал. Сейчас уже своими силами пытаемся найти тело, - рассказала тётя парня Валентина.
Семья просит помощи горожан. Требуются лодки и волонтёры для обследования набережной Уды вниз по течению. Для оказания соответствующей помощи можно обратиться по номерам: +79247715050 – Баир, +79025314150 – Валентина.
В Улан-Удэ утонул 20-летний молодой человек
Происшествия, Фото:
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