В Улан-Удэ утонул 20-летний молодой человек

Сейчас идут поиски



В ночь на 12 июня в Улан-Удэ на реке Уда утонул 20-летний молодой человек. На данный момент идут поиски тела. Об инциденте «Байкал-Daily» рассказали родственники утонувшего.



- В час ночи трое ребят отдыхали. Наш парень нырнул в реку и не вынырнул. Его унесло течением. В этот же день звонили спасателям. Первый день поисков результатов не дал. Сейчас уже своими силами пытаемся найти тело, - рассказала тётя парня Валентина.



Семья просит помощи горожан. Требуются лодки и волонтёры для обследования набережной Уды вниз по течению. Для оказания соответствующей помощи можно обратиться по номерам: +79247715050 – Баир, +79025314150 – Валентина.



