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В Бурятии дети ловят рыбу в опасном месте

В Бурятии дети ловят рыбу в опасном месте
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Юным рыбакам уже пригрозили огромными штрафами

Жители Гусиноозёрска рассказали, что их детям запрещают ловить рыбу в сбросном канале местной ГРЭС. Недавно ребятишек оттуда выгнали.

- Ходят на канал с удочками каждый год. Не хулиганят – просто рыбачат. Сказали, что нельзя, грозят большим штрафом, – пожаловались люди в группе «Селенга-инфо. 24/7». – Что такое происходит?

Разъяснения дали в подразделении по делам несовершеннолетних. Там отметили, что купание и рыбалка в этом месте – под табу. Оно огорожено и рядом есть запрещающие знаки. А на Гусиноозёрской ГРЭС подчеркнули: сбросной канал – гидротехническое сооружение и нахождение на его территории запрещено.
Гусиноозерская ГРЭС рыбалка дети безопасность

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