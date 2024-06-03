В Бурятии дети ловят рыбу в опасном месте

Юным рыбакам уже пригрозили огромными штрафами
Жители Гусиноозёрска рассказали, что их детям запрещают ловить рыбу в сбросном канале местной ГРЭС. Недавно ребятишек оттуда выгнали.
- Ходят на канал с удочками каждый год. Не хулиганят – просто рыбачат. Сказали, что нельзя, грозят большим штрафом, – пожаловались люди в группе «Селенга-инфо. 24/7». – Что такое происходит?
Разъяснения дали в подразделении по делам несовершеннолетних. Там отметили, что купание и рыбалка в этом месте – под табу. Оно огорожено и рядом есть запрещающие знаки. А на Гусиноозёрской ГРЭС подчеркнули: сбросной канал – гидротехническое сооружение и нахождение на его территории запрещено.
Юным рыбакам уже пригрозили огромными штрафами
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