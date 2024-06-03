При этом будет жарко
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность. Днём местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град.
Ветер переменный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +24 +29, местами +16 +21.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер переменный, 6-11 м/с. Температура днём +25 +27.
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, Фото:
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