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Мошенница из Улан-Удэ похитила у доверчивых жителей 12 млн рублей

Мошенница из Улан-Удэ похитила у доверчивых жителей 12 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане передавали ей деньги в надежде заработать

Жительница Улан-Удэ ответит за хищение у горожан более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики, похитившей путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства граждан. Она обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного, крупного ущерба, а также ущерба в особо крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета), - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с сентября 2013 года по март 2023-го женщина предлагала доверчивым людям вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты. Однако фактически этой деятельностью она не занималась, а полученные деньги попросту забирала себе. Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

Наиболее строгое наказание за совершение таких преступлений - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
мошенничество

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