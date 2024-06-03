Мошенница из Улан-Удэ похитила у доверчивых жителей 12 млн рублей

Горожане передавали ей деньги в надежде заработать



Жительница Улан-Удэ ответит за хищение у горожан более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



- Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики, похитившей путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства граждан. Она обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного, крупного ущерба, а также ущерба в особо крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета), - говорится в сообщении.



Следствием установлено, что с сентября 2013 года по март 2023-го женщина предлагала доверчивым людям вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты. Однако фактически этой деятельностью она не занималась, а полученные деньги попросту забирала себе. Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.



Наиболее строгое наказание за совершение таких преступлений - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

