В Бурятии прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров из-за задержки авиарейса

Люди не смогли улететь из Таксимо

Байкальская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса Таксимо-Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Таксимо в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями перенесен вылет рейса авиакомпании «Красавиа» по маршруту Таксимо – Красноярск» запланированный на 2 июня 2024 года, - сказано в сообщении. - Вылет рейса перенесен на 3 июня 2024 года по причине неблагоприятных метеоусловий (низкая облачность) в аэропорту Таксимо».

Прокуроры осуществляют контроль соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами (ФАП).

В случае нарушения прав в период ожидания рейса пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным «Байкал-Daily», согласно пункту 99 ФАП в случае отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки авиакомпания обязана:

- предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечить горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью;

- разместить в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов днём и более шести часов ночью;

- доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

- организовать хранение багажа в камере хранения в пункте отправления.