Жителям Бурятии придётся копить на квартиру 8 с лишним лет, отдавая всю зарплату

А получать для этого нужно более 63 тысяч в месяц
Представители федерального портала «Мир квартир» решили узнать, сколько времени потребуется россиянину, чтобы накопить на собственную жилплощадь на вторичном рынке. Как выяснилось, примерно пять лет и девять месяцев – и то при условии, что откладывать на это придётся весь свой месячный заработок. Его средний размер по стране – 78 432 рубля, а стоимость квартиры – примерно 5 миллионов 549 тысяч.
Эксперты использовали открытые данные Росстата о средних зарплатах в каждом регионе РФ и проанализировали цены на апартаменты на самом портале, а потом определили, как они соотносятся друг с другом.
В Бурятии жильё стоит примерно 6 128 662 рубля, а получают жители республики, по сведениям Росстата, 63 363 – столько им и предстоит откладывать ежемесячно. Уйдёт на это 8 лет и 1 месяц.
В соседней Иркутской области собирать деньги на квартиру за 5 миллионов 156 тысяч 213 рублей нужно 5 лет и 6 месяцев – при доходе в 76 892 рубля, в Забайкалье – 7 лет и 2 месяца. Там платят примерно 71 526 рублей, а за апартаменты просят 6 178 426.
Больше всего времени требуется жителям Дагестана (15 лет и 1 месяц), Севастополя (14 лет и 4 месяца), Крыма (13 лет и 8 месяцев), Ингушетии (12 лет и 3 месяца) и Северной Осетии (12 лет и 1 месяц). Также в списке – Алтай, Краснодарский край, Чечня, Карачаево-Черкесия и Москва. В столице квартира обойдётся в 18 миллионов 318 тысяч и на неё необходимо копить 10 лет и 4 месяца – это примерно по 146 тысяч 248 рублей каждый месяц.
А вот в Ненецком автономном округе у желающих приобрести собственные «квадраты» за 6 миллионов 54 тысячи уйдёт всего 4 года и 4 месяца. Зарплата в регионе достигает 115 887 рублей. Ещё меньше понадобится жителям Коми (4 года и 3 месяца), Чукотки (4 года), Мурманской (3 года и 9 месяцев) и Магаданской областей (3 года и 6 месяцев).
- Год назад такое же исследование показывало, что среднестатистический россиянин должен откладывать на жильё на шесть месяцев дольше. Это означает, что рост зарплат всё-таки немного обгоняет рост цен на «вторичке» и квартиры становятся доступнее, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко.
Если в ближайшие месяцы и годы ценники продолжат снижаться или хотя бы останутся прежними, у людей – с учётом постоянно увеличивающихся доходов (в номинальном выражении) – получится накопить на собственный угол быстрее, добавил эксперт.
Жителям Бурятии придётся копить на квартиру 8 с лишним лет, отдавая всю зарплату
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