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В Улан-Удэ спасли едва не утонувшего 15-летнего парня

В Улан-Удэ спасли едва не утонувшего 15-летнего парня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек едва не погиб в районе строящегося третьего моста через Уду

Вечером 25 июня в Улан-Удэ городские спасатели вытащили из реки Уда 15-летнего подростка, который едва не утонул. Сигнал о нём поступил в 21:30.

- Молодой человек хотел переплыть с одного берега на другой в районе строящегося моста. Но зацепился за опору старого пешеходного моста. Там он стоял, ждал помощи поисково-спасательной службы. В 22:10 с помощью надувной лодки его передали сотрудникам полиции. Угроза жизни и его здоровью нет, - сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.

Всего с начала купального сезона в Улан-Удэ утонули двое человек. Ещё девять были спасены.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый трагический случай произошёл 12 июня. В час ночи 20-летний парень пытался переплыть реку Уда и утонул. Накануне, 25 июня, его тело нашли в районе набережной, сообщил сегодня Фёдоров. 

Вечером 27 июня недалеко от зоны отдыха на Батарейке на глазах у друзей утонул подросток. Он пытался переплыть на противоположную сторону реки. Сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ осмотрели берег Уды – три с половиной километра ниже по течению реки от места происшествия. Также к поискам подключилась водолазная группа.

Следователи СК проводят необходимые проверочные мероприятия. На сегодняшний день поиски тела подростка продолжаются.

- С 26 июня поиски будут производиться по погодным условиям путём обхода акватория на лодках, - добавил Фёдоров.

В городе всего один официально разрешённый пляж – на острове Комсомольский, который должен открыться в ближайшее время. Городские спасатели в ближайшем будущем рекомендуют проводить свой досуг там.
спасательная операция

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