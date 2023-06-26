Молодой человек едва не погиб в районе строящегося третьего моста через Уду
Вечером 25 июня в Улан-Удэ городские спасатели вытащили из реки Уда 15-летнего подростка, который едва не утонул. Сигнал о нём поступил в 21:30.
- Молодой человек хотел переплыть с одного берега на другой в районе строящегося моста. Но зацепился за опору старого пешеходного моста. Там он стоял, ждал помощи поисково-спасательной службы. В 22:10 с помощью надувной лодки его передали сотрудникам полиции. Угроза жизни и его здоровью нет, - сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.
Всего с начала купального сезона в Улан-Удэ утонули двое человек. Ещё девять были спасены.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый трагический случай произошёл 12 июня. В час ночи 20-летний парень пытался переплыть реку Уда и утонул. Накануне, 25 июня, его тело нашли в районе набережной, сообщил сегодня Фёдоров.
Вечером 27 июня недалеко от зоны отдыха на Батарейке на глазах у друзей утонул подросток. Он пытался переплыть на противоположную сторону реки. Сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ осмотрели берег Уды – три с половиной километра ниже по течению реки от места происшествия. Также к поискам подключилась водолазная группа.
Следователи СК проводят необходимые проверочные мероприятия. На сегодняшний день поиски тела подростка продолжаются.
- С 26 июня поиски будут производиться по погодным условиям путём обхода акватория на лодках, - добавил Фёдоров.
В городе всего один официально разрешённый пляж – на острове Комсомольский, который должен открыться в ближайшее время. Городские спасатели в ближайшем будущем рекомендуют проводить свой досуг там.
В Улан-Удэ спасли едва не утонувшего 15-летнего парня
Происшествия, Фото:
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