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Житель Бурятии лишился свободы и грузовика из-за пьяной езды

Житель Бурятии лишился свободы и грузовика из-за пьяной езды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отправится в колонию строгого режима

35-летний житель Хоринского района Бурятии лишился свободы, водительских прав и грузовика из-за пристрастия ездить нетрезвым за рулём.

- В судебном заседании установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В апреле 2024 года он на протяжении нескольких дней употреблял алкоголь, затем сел за руль и поехал в магазин в селе Хоринск, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Хоринский районный суд признал автомобилиста виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему 8 месяцев в колонии строгого режима и лишил водительских прав на 2 года. Грузовик «Исузу Эльф» стоимостью 1,2 млн рублей, на котором мужчина ездил пьяным, конфискован и обращён в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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