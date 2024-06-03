Он отправится в колонию строгого режима
35-летний житель Хоринского района Бурятии лишился свободы, водительских прав и грузовика из-за пристрастия ездить нетрезвым за рулём.
- В судебном заседании установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В апреле 2024 года он на протяжении нескольких дней употреблял алкоголь, затем сел за руль и поехал в магазин в селе Хоринск, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Хоринский районный суд признал автомобилиста виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему 8 месяцев в колонии строгого режима и лишил водительских прав на 2 года. Грузовик «Исузу Эльф» стоимостью 1,2 млн рублей, на котором мужчина ездил пьяным, конфискован и обращён в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии лишился свободы и грузовика из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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