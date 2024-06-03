Стивен Сигал посетил стенд Бурятии на выставке-форуме «Россия»

Она проходит на ВДНХ в Москве

2 июня на площадке «Спортивная Россия» выставки-форума «Россия» (0+) прошёл Московский фестиваль боевых искусств. На него пригласили актёра и мастера айкидо Стивена Сигала. Он успел посетить выставочный стенд Бурятии. Об этом сообщает правительство республики в своём телеграм-канале, публикуя фотографии.

В течение дня для посетителей выставки в рамках фестиваля боевых искусств были организованы открытые тренировки и мастер-классы. Затем прошла гала-программа с показательными выступлениями федераций боевых искусств и спортивных единоборств, а также других видов спорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая 2024 года в Кремле президент России Владимир Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы.

Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом президент РФ подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из его рук паспорт. Кроме того, Сигал является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию на общественных началах.



Международная выставка-форум «Россия» проходит с конца 2023 года по указу Владимира Путина и продлится до 8 июля. На ней представлены все регионы страны, включая Бурятию.