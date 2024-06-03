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Стивен Сигал посетил стенд Бурятии на выставке-форуме «Россия»

Стивен Сигал посетил стенд Бурятии на выставке-форуме «Россия»
Общество,  Фото:t.me/buryatiaofficial

Она проходит на ВДНХ в Москве

2 июня на площадке «Спортивная Россия» выставки-форума «Россия» (0+) прошёл Московский фестиваль боевых искусств. На него пригласили актёра и мастера айкидо Стивена Сигала. Он успел посетить выставочный стенд Бурятии. Об этом сообщает правительство республики в своём телеграм-канале, публикуя фотографии.

В течение дня для посетителей выставки в рамках фестиваля боевых искусств были организованы открытые тренировки и мастер-классы. Затем прошла гала-программа с показательными выступлениями федераций боевых искусств и спортивных единоборств, а также других видов спорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая 2024 года в Кремле президент России Владимир Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы.

Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом президент РФ подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из его рук паспорт. Кроме того, Сигал является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию на общественных началах.

Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, Сигал каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии.

В Бурятии Стивен впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В феврале 2023-го политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с конца 2023 года по указу Владимира Путина и продлится до 8 июля. На ней представлены все регионы страны, включая Бурятию.

Стивен Сигал выставка "Россия"

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