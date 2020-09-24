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В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч

В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сумму ущерба пришлось взыскивать приставам

Свыше 107 тысяч рублей взыскали судебные приставы в пользу жителя Улан-Удэ с женщины, разбившей его машину.

ДТП произошло по вине женщины, не уступившей дорогу попутному автомобилю при совершении разворота. В результате аварии владельцу пострадавшей машины был причинён имущественный ущерб, оценённый экспертами в 107 708 рублей.

- В отношении должницы был принят комплекс принудительных мер. Было установлено отсутствие денежных средств на счетах в банковских учреждения. Тогда судебный пристав вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства. Это повлияло на скорейшее исполнение решения суда. Чтобы снять с учёт транспортное средство должница изыскала необходимую сумму для погашения задолженности по исполнительному производству. Также за несвоевременное исполнение решения суда женщина выплатила исполнительский сбор в размере свыше 7,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
ДТП судебные приставы
 
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