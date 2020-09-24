Сумму ущерба пришлось взыскивать приставам
Свыше 107 тысяч рублей взыскали судебные приставы в пользу жителя Улан-Удэ с женщины, разбившей его машину.
ДТП произошло по вине женщины, не уступившей дорогу попутному автомобилю при совершении разворота. В результате аварии владельцу пострадавшей машины был причинён имущественный ущерб, оценённый экспертами в 107 708 рублей.
- В отношении должницы был принят комплекс принудительных мер. Было установлено отсутствие денежных средств на счетах в банковских учреждения. Тогда судебный пристав вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства. Это повлияло на скорейшее исполнение решения суда. Чтобы снять с учёт транспортное средство должница изыскала необходимую сумму для погашения задолженности по исполнительному производству. Также за несвоевременное исполнение решения суда женщина выплатила исполнительский сбор в размере свыше 7,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сумму ущерба пришлось взыскивать приставам
Мальчик выбежал на дорогу
В своей колонии мужчина более 20 раз сидел в карцере и более 20 раз – в изоляторе
Женщину, сбежавшую 7 сентября, поймали 23-го числа
На поиски выехали спасатели
Женщина отделалась ограничением свободы
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока лучше не становится
Больные коронавирусом умирают шестой день подряд
Отключение электроэнергии произошло из-за автомобилиста
Срочник напал на сослуживца, отказавшегося выполнять его поручение
Тяжких преступлений не было вовсе
Убийца навещал свою жертву, но не оказывал помощи
Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома
За сутки заболели ещё 72 человека
Конфликт начался во время поездки в автомобиле