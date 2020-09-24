В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч

Сумму ущерба пришлось взыскивать приставам



Свыше 107 тысяч рублей взыскали судебные приставы в пользу жителя Улан-Удэ с женщины, разбившей его машину.



ДТП произошло по вине женщины, не уступившей дорогу попутному автомобилю при совершении разворота. В результате аварии владельцу пострадавшей машины был причинён имущественный ущерб, оценённый экспертами в 107 708 рублей.



- В отношении должницы был принят комплекс принудительных мер. Было установлено отсутствие денежных средств на счетах в банковских учреждения. Тогда судебный пристав вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства. Это повлияло на скорейшее исполнение решения суда. Чтобы снять с учёт транспортное средство должница изыскала необходимую сумму для погашения задолженности по исполнительному производству. Также за несвоевременное исполнение решения суда женщина выплатила исполнительский сбор в размере свыше 7,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

