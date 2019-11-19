Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
Три человека погибли на пожаре в одноквартирном деревянном доме в селе Кыра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Картину происшествия сейчас восстанавливают дознаватели государственного пожарного надзора. На данный момент известно, что возгорание началось с газовой плиты, которая располагалась на веранде дома.
Вероятно, хозяева готовили пищу и оставили её без присмотра. Огонь стал распространяться, выделяя большое количество дыма и ядовитых продуктов горения.
На момент прибытия пожарных горела крыша и веранда жилого дома. Звено газодымозащитной службы вошло внутрь строения, где обнаружило людей без признаков жизни. Их вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.
Погибли два мужчины 59 и 49 лет, а также 34-летняя женщина.
Полная ликвидация пожара заняла около часа. В результате пожара огонь повредил домашние вещи, крышу и веранду дома на общей площади 16 квадратных метров.
В Забайкальском крае на пожаре погибли три человека
Происшествия, Фото:
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