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В Забайкальском крае на пожаре погибли три человека

В Забайкальском крае на пожаре погибли три человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём

Три человека погибли на пожаре в одноквартирном деревянном доме в селе Кыра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Картину происшествия сейчас восстанавливают дознаватели государственного пожарного надзора. На данный момент известно, что возгорание началось с газовой плиты, которая располагалась на веранде дома.

Вероятно, хозяева готовили пищу и оставили её без присмотра. Огонь стал распространяться, выделяя большое количество дыма и ядовитых продуктов горения.

На момент прибытия пожарных горела крыша и веранда жилого дома. Звено газодымозащитной службы вошло внутрь строения, где обнаружило людей без признаков жизни. Их вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

Погибли два мужчины 59 и 49 лет, а также 34-летняя женщина.

Полная ликвидация пожара заняла около часа. В результате пожара огонь повредил домашние вещи, крышу и веранду дома на общей площади 16 квадратных метров.
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