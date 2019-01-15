В Бурятии горел кроссовер



За минувшие сутки огнеборцами Бурятии потушено четыре пожара. В одном из случаев горел автомобиль «Тойота Хайлендер» 2012 года выпуска.



Машина загорелась накануне вечером в Закаменске на улице Джидинская. На момент прибытия пожарных автомобиль горел в гараже.



В результате пожара повреждён моторный отсек и обшивка салона автомобиля на общей площади два квадратных метра. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



- Отметим, что чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожарные настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот.

