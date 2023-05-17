Иркутское водохранилище очистят от брошенных рыболовных сетей

В этом году работы проведут на 5 участках площадью более 60 квадратных километров
В этом году в Иркутской области от брошенных орудий лова рыбы будет очищено 60,9 кв. км водных объектов, протяжённость береговой полосы составит 196,27 км.
- Одной из серьёзных экологических проблем последних десятилетий, в том числе в нашем регионе, стали брошенные сети. Чаще всего они браконьерские. Работа по очистке водоёмов просто необходима. Её проводят за счёт федеральных субвенций. В 2023 году общая сумма субсидий, направленная в регион на данные цели, составила почти 2 млн рублей, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, в текущем году будет произведена очистка пяти участков Иркутского водохранилища, включая залив Топка – залив Бурдаковский; залив Бутырки – залив Тальцы; залив Чернушка – залив Большой; залив Ерши и Курминский залив.
- К работе по очистке водных объектов специализированная организация уже приступила. Срок окончания работ 31 октября 2023 года, - подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Очистка заливов производится полностью, прибрежные участки чистят вдоль побережья – на расстоянии 600 метров от береговой полосы. Дно водоёма очищают методом траления с использованием маломерных судов, обнаруженные рыболовные сети извлекают, а по окончании работ их уничтожают.
В региональном ведомстве также отметили, что синтетические сети, брошенные недобросовестными рыболовами, наносят огромный урон экосистеме водоёма. При этом некоторые сети могут разлагаться на дне водохранилища до 500 лет.
- В 2022 году очистка проводилась в акватории рек Китой и Белая. Выловлено и уничтожено 1274,42 кг сетей общей длиной 17842 метра. При этом общая площадь водных объектов, на которых производилась очистка, составила 30,1 кв км, протяжённость береговой полосы- 337,32 км, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутское водохранилище очистят от брошенных рыболовных сетей
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