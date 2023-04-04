Улан-Удэ признали городом с благоприятной средой обитания

Он с трудом, но набрал необходимые баллы за 2022 год

Максимальный рост качества городской среды оказался в крупнейших городах с численностью населения 1 млн человек. При этом более чем в три раза увеличилось количество городов с благоприятной средой среди малых городов. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой «Индексу качества городской среды» за 2022 год.

Как сообщал «Байкал-Daily» в феврале 2023 года Ересько посетил Улан-Удэ и на месте работал над мастер-планом развития столицы Бурятии.

- К 2030 году доля городов с благоприятной городской средой должна составить 80%, а качество городской среды должно увеличиться в среднем на 50%. Я уверен, что мы этого добьемся, - сказал Ересько.

По итогам 2021 года в 490 городах России была отмечена благоприятная среда. В 2022 - уже в 603.

Рейтинг Улан-Удэ вырос

Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Улан-Удэ за 2022 год набрал 185 баллов. В 2021 году у столицы Бурятии было 182 балла, в 2020 – 181, в 2019 – 151, в 2018 – 153.

За жилье и прилегающие пространства Улан-Удэ в 2022 году получил 25 баллов, за улично-дорожную сеть – 40 баллов, за озеленённые пространства – 17, за общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства – 37, за социально-досуговую инфраструктуру – 29, за общегородское пространство – 37 баллов.

По трём из них (жильё, озеленение, социально-досуговая инфраструктура) столица Бурятии не набрала половины баллов.

У Северобайкальска в 2022 году ровно 180 баллов, а значит и в городе на севере Бурятии с натяжкой есть благоприятная городская среда. У Кяхты – 171 балл, у города Гусиноозёрска – 165, у Бабушкина – 160, у Закаменска – 151.

Чита получила немного больше Улан-Удэ - 190 баллов. У соседей в Иркутской области в пяти городах присутствует благоприятная городская среда:

Ангарск – 203 балла;

Иркутск – 201;

Саянск – 194;

Шелехов – 190;

Братск – 184.

Лидеры в России

Согласно индексу городской среды, по итогам 2022 года Москва (299 баллов) является самым комфортным городом для жизни в РФ среди миллионников. В первой пятерке оказались Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214) и Ростов-на-Дону (212). За ними следуют Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), Челябинск (204), Новосибирск (204).

Самая высокая доля населенных пунктов с благоприятной средой отмечена в категории крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек. В неё входит и Улан-Удэ (436,4 тыс. жителей). Среди лидеров тут Грозный (241 балл), Тюмень (240 баллов), Сочи (235), Белгород (235), Калининград (233).

Справка:

Индекс рассчитывается ежегодно на основании 36 различных индикаторов: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360.