04 апреля

03 апреля

Популярное

Улан-Удэ признали городом с благоприятной средой обитания

Улан-Удэ признали городом с благоприятной средой обитания
Общество,  Фото:индекс-городов.рф

Он с трудом, но набрал необходимые баллы за 2022 год

Максимальный рост качества городской среды оказался в крупнейших городах с численностью населения 1 млн человек. При этом более чем в три раза увеличилось количество городов с благоприятной средой среди малых городов. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой «Индексу качества городской среды» за 2022 год.

Как сообщал «Байкал-Daily» в феврале 2023 года Ересько посетил Улан-Удэ и на месте работал над мастер-планом развития столицы Бурятии.  

- К 2030 году доля городов с благоприятной городской средой должна составить 80%, а качество городской среды должно увеличиться в среднем на 50%. Я уверен, что мы этого добьемся, - сказал Ересько.

По итогам 2021 года в 490 городах России была отмечена благоприятная среда. В 2022 - уже в 603. 

Рейтинг Улан-Удэ вырос

Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Улан-Удэ за 2022 год набрал 185 баллов. В 2021 году у столицы Бурятии было 182 балла, в 2020 – 181, в 2019 – 151, в 2018 – 153.

За жилье и прилегающие пространства Улан-Удэ в 2022 году получил 25 баллов, за улично-дорожную сеть – 40 баллов, за озеленённые пространства – 17, за общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства – 37, за социально-досуговую инфраструктуру – 29, за общегородское пространство – 37 баллов.

По трём из них (жильё, озеленение, социально-досуговая инфраструктура) столица Бурятии не набрала половины баллов.

У Северобайкальска в 2022 году ровно 180 баллов, а значит и в городе на севере Бурятии с натяжкой есть благоприятная городская среда. У Кяхты – 171 балл, у города Гусиноозёрска – 165, у Бабушкина – 160, у Закаменска – 151.

Чита получила немного больше Улан-Удэ - 190 баллов. У соседей в Иркутской области в пяти городах присутствует благоприятная городская среда:

Ангарск – 203 балла;

Иркутск – 201;

Саянск – 194;

Шелехов – 190;

Братск – 184.

Лидеры в России

Согласно индексу городской среды, по итогам 2022 года Москва (299 баллов) является самым комфортным городом для жизни в РФ среди миллионников. В первой пятерке оказались Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214) и Ростов-на-Дону (212). За ними следуют Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), Челябинск (204), Новосибирск (204).

Самая высокая доля населенных пунктов с благоприятной средой отмечена в категории крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек. В неё входит и Улан-Удэ (436,4 тыс. жителей). Среди лидеров тут Грозный (241 балл), Тюмень (240 баллов), Сочи (235), Белгород (235), Калининград (233). 

 Справка:

Индекс рассчитывается ежегодно на основании 36 различных индикаторов: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360.

Улан-Удэ город

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»
В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»
Общество, 04.04.2023
На лектории расскажут об образовании Бурят-Монгольской АССР
С 22 апреля в Бурятии разрешат охотиться на птиц
С 22 апреля в Бурятии разрешат охотиться на птиц
Общество, 04.04.2023
Заявления принимаются с 7 апреля
В Улан-Удэ пересадочный тариф внедрят на ещё одном маршруте
В Улан-Удэ пересадочный тариф внедрят на ещё одном маршруте
Общество, 04.04.2023
Пассажиры, пересаживающиеся с трамвая на городской автобус, могут сэкономить
Иркутские студенты сыграли на байкальских торосах
Иркутские студенты сыграли на байкальских торосах
Общество, 04.04.2023
В Иркутской области прошёл фестиваль «Baikal Ice Music»
В столице Бурятии обновляют стелы
Общество, 04.04.2023
Их хотят отмыть от грязи и пыли и покрасить
Работодателям Бурятии возместят расходы на профилактику профзаболеваний
Работодателям Бурятии возместят расходы на профилактику профзаболеваний
Общество, 04.04.2023
Республика принимает участие в пилотном проекте по проведению профилактики профессиональных заболеваний работников
В Улан-Удэ автомобилистов возмутил большой затор перед аэропортом
В Улан-Удэ автомобилистов возмутил большой затор перед аэропортом
Общество, 04.04.2023
«Бесплатное время проходит, пока ждёшь эту очередь», - жалуются горожане
В Улан-Удэ прошёл турнир памяти Героя России
В Улан-Удэ прошёл турнир памяти Героя России
Общество, 04.04.2023
За победу боролись ветераны-волейболисты
На заповедных землях Прибайкалья оцифровывают последствия пожаров
На заповедных землях Прибайкалья оцифровывают последствия пожаров
Общество, 04.04.2023
В Иркутской области специалистами предложен новый взгляд на борьбу со стихией
Уланудэнка стала призёром всероссийской олимпиады
Уланудэнка стала призёром всероссийской олимпиады
Общество, 04.04.2023
Подведены итоги заключительного этапа ВсОШ по немецкому языку
В Бурятии выбрали лучших словесников
В Бурятии выбрали лучших словесников
Общество, 04.04.2023
Победителем стала команда учителей Улан-Удэ
В Улан-Удэ возле площади Советов эвакуировали автомобили
В Улан-Удэ возле площади Советов эвакуировали автомобили
Общество, 04.04.2023
Рейд прошёл на улице Коммунистическая
Баскетболисты Монголии стали чемпионами Азии
Баскетболисты Монголии стали чемпионами Азии
Общество, 04.04.2023
Самым ценным игроком турнира также был выбран монгольский спортсмен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^