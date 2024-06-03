В Бурятии назвали недопустимыми школьные поборы



На днях жители Джидинского района поинтересовались в группе «Джида-инфо.24/7», вправе ли учителя требовать от родителей сдать деньги в фонд класса или школы. В Минобрнауки Бурятии пояснили: делать это не может ни руководство СОШ, ни учителя и классные руководители. Все взносы – дело исключительно добровольное и оказывать какое-либо давление на родителей недопустимо.



Если же кто-то жертвует средства учебному заведению, нужно обязательно заключить письменный договор о добровольной материальной поддержке образовательной организации.



- Министерство регулярно проводит с руководителями таких организаций профилактическую работу о недопустимости любых денежных поборов с родителей (законных представителей) обучающихся – вне зависимости от их целей, – отметили в ведомстве.



Если подобное имело место, виновных ждут соответствующие меры административного воздействия – вплоть до увольнения с должности. О любых поборах в школах жителей республики призывают незамедлительно сообщать в муниципальный орган управления образованием – РУО.

