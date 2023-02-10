Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ







В последний раз Алексей Ересько



- Авария на ТЭЦ-1 наглядно показала, что Улан-Удэ является единственным несбалансированным с точки зрения электроэнергетики городом с населением более 100 тысяч человек в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Угрозу данного обстоятельства усиливают суровые климатические условия нашего региона. Но сегодня заместитель министра работает в Бурятии по другой, хорошей причине. Мы близки к окончательному утверждению нашего мастер-плана, в котором ключевую роль играет как раз модернизация ТЭЦ-2, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Он отметил, что модернизация ТЭЦ-2 позволит городу не только стать энергонезависимым, но и обеспечит необходимый объём тепловой и электрической мощности, который не только обеспечит закрытие ежегодного естественно растущего прироста потребления, но и даст возможность строить новые жилые, деловые кварталы, запланированные в мастер-плане.



- Также модернизация ТЭЦ-2 улучшит экологию в городе. По расчётам энергетиков уменьшится на 30% количество выбросов на ТЭЦ-1. И самое главное, проект завершения строительства ТЭЦ-2 имеет минимальные капитальные и удельные затраты, минимальные сроки реализации среди других проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, - пояснил Игорь Шутенков.



По итогам выездных мероприятий Алексей Ересько проведёт совещание с главой республики Алексеем Цыденовым, членами правительства, мэрии Улан-Удэ и руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса.



Мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатывают по поручениям Президента России Владимира Путина, которые он дал на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатываются при поддержке института развития ДОМ.РФ.

В последний раз Алексей Ересько посещал Улан-Удэ в конце 2021 года сразу после крупной аварии на ТЭЦ-1. Тогда на станции произошёл пожар , вызвавший отключение четырёх котлов из семи. В результате аварии в разгар морозов было ограничено теплоснабжение и отключена горячая вода – под отключение попали почти тысяча домов и соцобъектов.- Авария на ТЭЦ-1 наглядно показала, что Улан-Удэ является единственным несбалансированным с точки зрения электроэнергетики городом с населением более 100 тысяч человек в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Угрозу данного обстоятельства усиливают суровые климатические условия нашего региона. Но сегодня заместитель министра работает в Бурятии по другой, хорошей причине. Мы близки к окончательному утверждению нашего мастер-плана, в котором ключевую роль играет как раз модернизация ТЭЦ-2, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Он отметил, что модернизация ТЭЦ-2 позволит городу не только стать энергонезависимым, но и обеспечит необходимый объём тепловой и электрической мощности, который не только обеспечит закрытие ежегодного естественно растущего прироста потребления, но и даст возможность строить новые жилые, деловые кварталы, запланированные в мастер-плане.- Также модернизация ТЭЦ-2 улучшит экологию в городе. По расчётам энергетиков уменьшится на 30% количество выбросов на ТЭЦ-1. И самое главное, проект завершения строительства ТЭЦ-2 имеет минимальные капитальные и удельные затраты, минимальные сроки реализации среди других проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, - пояснил Игорь Шутенков.По итогам выездных мероприятий Алексей Ересько проведёт совещание с главой республики Алексеем Цыденовым, членами правительства, мэрии Улан-Удэ и руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса.Мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатывают по поручениям Президента России Владимира Путина, которые он дал на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатываются при поддержке института развития ДОМ.РФ.

В пятницу, 10 февраля, в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. Продолжается работа над мастер-планом развития Улан-Удэ.- В течение дня Алексей Ересько посетит ряд объектов, включенных в мастер-план столицы Бурятии. Он осмотрел технологический процесс на ТЭЦ-2, где ему представили схему развития теплоэлектроцентрали в соответствии с мастер-планом. В историческом центре города замминистра осмотрел аварийные дома, посетил правобережные очистные сооружения, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.