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Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ

Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ
Власть,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Он уже посетил ТЭЦ-2 и осмотрел исторический центр города

В пятницу, 10 февраля, в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. Продолжается работа над мастер-планом развития Улан-Удэ.

- В течение дня Алексей Ересько посетит ряд объектов, включенных в мастер-план столицы Бурятии. Он осмотрел технологический процесс на ТЭЦ-2, где ему представили схему развития теплоэлектроцентрали в соответствии с мастер-планом. В историческом центре города замминистра осмотрел аварийные дома, посетил правобережные очистные сооружения, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

 
В последний раз Алексей Ересько посещал Улан-Удэ в конце 2021 года сразу после крупной аварии на ТЭЦ-1. Тогда на станции произошёл пожар, вызвавший отключение четырёх котлов из семи. В результате аварии в разгар морозов было ограничено теплоснабжение и отключена горячая вода – под отключение попали почти тысяча домов и соцобъектов.

- Авария на ТЭЦ-1 наглядно показала, что Улан-Удэ является единственным несбалансированным с точки зрения электроэнергетики городом с населением более 100 тысяч человек в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Угрозу данного обстоятельства усиливают суровые климатические условия нашего региона. Но сегодня заместитель министра работает в Бурятии по другой, хорошей причине. Мы близки к окончательному утверждению нашего мастер-плана, в котором ключевую роль играет как раз модернизация ТЭЦ-2, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Он отметил, что модернизация ТЭЦ-2 позволит городу не только стать энергонезависимым, но и обеспечит необходимый объём тепловой и электрической мощности, который не только обеспечит закрытие ежегодного естественно растущего прироста потребления, но и даст возможность строить новые жилые, деловые кварталы, запланированные в мастер-плане.

- Также модернизация ТЭЦ-2 улучшит экологию в городе. По расчётам энергетиков уменьшится на 30% количество выбросов на ТЭЦ-1. И самое главное, проект завершения строительства ТЭЦ-2 имеет минимальные капитальные и удельные затраты, минимальные сроки реализации среди других проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, - пояснил Игорь Шутенков.

По итогам выездных мероприятий Алексей Ересько проведёт совещание с главой республики Алексеем Цыденовым, членами правительства, мэрии Улан-Удэ и руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса.

Мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатывают по поручениям Президента России Владимира Путина, которые он дал на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатываются при поддержке института развития ДОМ.РФ.
минстрой

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