Возле села в Бурятии тройка лошадей вытоптала посевы

Теперь их владельцу придётся раскошелиться
Этот инцидент произошёл возле мухоршибирского села Тугнуй. Как сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», три лошади вытоптали посевы зерновых культур в Тугнуйской степи, недалеко от федеральной трассы.
Владельца уже установили. Теперь хозяину коней придётся возмещать ущерб. Протокол уже составили. Его рассмотрит административная комиссия.
В управлении сельского хозяйства райадминистрации напомнили, что за выпас сельхозживотных в непредназначенных для этого местах физлицам грозят штрафы размером от 3 до 5 тысяч рублей.
Теперь их владельцу придётся раскошелиться
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Автомобильные пробки внесли коррективы в график движения
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