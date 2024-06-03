Возле села в Бурятии тройка лошадей вытоптала посевы





Этот инцидент произошёл возле мухоршибирского села Тугнуй. Как сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», три лошади вытоптали посевы зерновых культур в Тугнуйской степи, недалеко от федеральной трассы.Владельца уже установили. Теперь хозяину коней придётся возмещать ущерб. Протокол уже составили. Его рассмотрит административная комиссия.В управлении сельского хозяйства райадминистрации напомнили, что за выпас сельхозживотных в непредназначенных для этого местах физлицам грозят штрафы размером от 3 до 5 тысяч рублей.